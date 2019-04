Google Stadia sostituirà le console tradizionali, secondo Qualcomm

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di The Sun, il presidente di Qualcomm Cristiano R. Amon ha affermato che Google Stadia e la tecnologia di game streaming che muove la nuova piattaforma videoludica di Big G saranno in grado di soppiantare le console tradizionali.

"A nostro avviso, non c'è dubbio che il cloud rappresenti il vero gaming next-gen", ha affermato senza mezzi termini Amon spiegando che "è solo questione di tempo. Abbiamo appena cominciato a giocare su qualsiasi dispositivo e su qualsiasi schermo. Sarà questo il futuro dei videogiochi".

In riferimento al confronto-scontro con le console tradizionali e, nella fattispecie, con PS5 e Xbox Scarlett, il boss di Qualcomm ha poi aggiunto, andando in controtendenza rispetto al pensiero di Microsoft su Google Stadia, che "se passi al mobile gaming e togli la limitazione della potenza del processore, allora puoi fruire in streaming di giochi sofisticati tramite il cloud. Abbiamo iniziato a vedere i primi annunci riguardanti il game streaming e sono sicuro che ci sarà molto di più in arrivo in futuro. Il cloud gaming sostituirà le console, sarai in grado di giocare un gioco evoluto su smartphone godendoti una fedeltà grafica che puoi avere solo su PC da 10.000 dollari".

Il lancio di Google Stadia è previsto per la fine del 2019, con modalità di accesso al servizio e prezzi che verranno delineati dal colosso di Mountain View nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente durante l'E3 2019 di metà giugno.