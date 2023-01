Google Stadia, che succede? L'app mobile si aggiorna a pochi giorni dalla chiusura

I videogiocatori più attenti sapranno già che tra pochi giorni Google Stadia chiuderà i battenti. Se il destino della 'console su nuvola' del colosso tecnologico di Mountain View è già segnato, come si spiega allora il nuovo aggiornamento che sta interessando l'app mobile di Stadia su iOS e Android?

A chiederselo non sono solamente gli utenti della piattaforma cloud di Google che attendono l'inevitabile chiusura del servizio ma anche chi, come il giornalista di The Verge Tom Warren, si interroga sui motivi del nuovo update segnalato su App Store e Google Play.

Stando alla nota a margine pubblicata dai curatori degli store digitali di Google e Apple per notificarne la disponibilità su dispositivi iOS e Android, l'aggiornamento in questione appora dei "miglioramenti e correttivi per bug minori". A giudicare da quanto specificato, dovrebbe quindi trattarsi di un update 'di routine' che punta a chiudere alcuni bug minori e a migliorare l'esperienza offerta agli utenti che desidera congedarsi da Google Stadia giocando un'ultima volta sulla piattaforma in game streaming di Big G.

A chi ci segue, ricordiamo che la data di chiusura di Google Stadia è fissata per mercoledì 18 gennaio: fino ad allora, gli utenti possono accedere alla propria libreria di titoli in streaming e fruire tutti i contenuti legati agli abbonamenti Stadia Pro, compresi i giochi offerti mensilmente da Google. Per un ulteriore approfondimento, vi lasciamo al nostro speciale sulla morte di Google Stadia dopo tre anni.