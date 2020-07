Google Stadia: supporto 4G e 5G in fase di test, nuovi sconti per gli abbonati PRO

Nelle scorse ore sono stati annunciati i nuovi giochi gratis Google Stadia PRO di agosto ma c'è di più perchè Big G ha in serbo altre novità per gli utenti della sua piattaforma di gaming streaming.

La prima riguarda la possibilità di utilizzare Google Stadia in 4G e 5G, questa opzione è ancora in fase di test ed è accessibile solamente ai possessori di smartphone Android, per testare il gioco su Stadia via dati mobili vi basterà avviare l'app, selezionare la voce "Esperimenti" dal menu e in seguito mettere la spunta a "Utilizza Dati Cellulare" in questo modo potrete iniziare a giocare sfruttando la rete 4G o 5G.

Da segnalare anche gli sconti Summer of Games, alcuni riservati agli abbonati PRO e altri invece accessibili a tutti. Tra i giochi in promozione troviamo Assassin's Creed Odyssey, NBA 2K20 Legend Edition, The Crew 2, Trials Rising, Mortal Kombat 11 Aftermath, Lost Words Beyond the Page e Red Dead Redemption 2 Special Edition.

Google sta continuando a lavorare per supportare Stadia e aggiungere nuove funzionalità alla piattaforma, nuovi giochi Google Stadia sono stati annunciati durante lo Stadia Connect di inizio luglio e tanti altri titoli dei principali publisher sono in arrivo entro fine anno tra cui Sekiro Shadows Die Twice, Hitman 3, Outriders e WWE 2K Battlegrounds.