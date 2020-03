Google Stadia, il supporto 4K è ora attivo su Chrome, ma non per tutti

Google sta iniziando a introdurre il supporto 4K su Stadia via browser, come segnalato da alcuni utenti con abbonamento PRO i quali hanno visto apparire questa nuova funzione nel menu principale accedendo tramite Chrome.

Alcuni abbonati a Stadia PRO hanno visto comparire l'icona 4K nella barra laterale di Google Stadia ed hanno testato con successo questa opzione che al momento sembra essere ancora in fase di test e non disponibile per tutti. Per giocare in 4K il test della connessione deve restituire un risultato "eccellente", in caso contrario l'icona non sarà attiva e dunque i giocatori non potranno selezionare questa risoluzione.

Nei giorni scorso Google ha aggiunto al sistema operativo di Stadia anche la possibilità di scaricare e salvare screenshot e video in-game, in generale Big G sembra voler migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso della sua piattaforma, disponibile dallo scorso mese di novembre in tutto il mondo.

Google ha promesso anche l'arrivo di nuovi giochi e di alcuni titoli esclusivi nel corso del 2020, per il momento mancano uscite di grande rilievo nella prima parte dell'anno (ad esclusione di DOOM Eternal) ma la compagnia ribadisce che "non tutti i publisher hanno ancora annunciato i loro progetti in arrivo su Google Stadia durante l'anno in corso."