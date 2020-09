Google Stadia: il supporto ad iOS potrebbe arrivare molto presto

L'ultimo aggiornamento di Safari, il celebre browser targato Apple, lascia ben pochi dubbi sull'imminente arrivo del supporto a Google Stadia su iPhone e iPad.

Analizzando con attenzione le note dell'ultima technology preview di Safari si possono infatti trovare dei riferimenti al controller di Google Stadia, il quale dovrebbe essere quindi pienamente supportato alla pubblicazione delle versione definitiva del prossimo aggiornamento del browser. In questo modo sarà possibile effettuare il login al servizio e giocare attraverso Safari, senza passare per l'app ufficiale su App Store, proprio come avverrà al lancio di Amazon Luna, il servizio di gaming in streaming annunciato ieri. Vi ricordiamo che al momento Google Chrome supporta pienamente Stadia e i possessori di un dispositivo macOS possono quindi provare a giocare i titoli presenti nella propria libreria semplicemente utilizzando il browser del colosso di Mountain View.

Vi ricordiamo che nel corso del mese di settembre 2020 sono stati aggiunti ben sei giochi al catalogo disponibile per gli abbonati a Google Stadia Pro, il servizio che permette non solo di usufruire dei titoli gratuiti ma anche di giocare a risoluzione 4K.

