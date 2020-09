Google Stadia: niente supporto al lancio sul nuovo Google Chromecast

Presente sul mercato ormai da diverso tempo, Google Stadia rappresentazione la declinazione in chiave Google della fruizione in streaming dell'intrattenimento videoludico.

Di recente, il colosso tecnologico ha presentato il nuovo modello di Google Chromecast, che include al suo interno tecnologie afferenti ad Android TV e a Google TV. Dettaglio piuttosto peculiare, il nuovo hardware, che sarà commercializzato ad un prezzo di circa 50 dollari, non supporterà Google Stadia a partire dal Day One.

Al contrario, i giocatori interessati a sfruttare la possibilità di sfruttare il gioco in streaming sul dispositivo dovrà attendere l'abilitazione del supporto alla feature. Quest'ultimo, ha dichiarato Google, rientra nei piani della compagnia e sarà abilitato nel corso dei prossimi mesi. In particolare, il termine ultimo indicato per l'abilitazione del supporto a Google Stadia da parte del nuovo Google Chromecast è stato identificato nella prima metà del 2021. Sino ad allora, coloro che desiderano sfruttare la piattaforma videoludica di Google potranno continuare ad utilizzare il Chromecast Ultra. Come segnalato da The Verge, tuttavia, l'hardware in questione non risulta più acquistabile separatamente e può dunque essere reperito come parte del kit Stadia Premiere Edition.



In attesa di maggiori dettagli in merito, ricordiamo che sono stati di recente presentati i nuovi giochi Google Stadia gratis ad ottobre.