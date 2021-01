Google Stadia: svelati i giochi gratis di febbraio per gli abbonati Stadia Pro

Google ha approfittato del consueto appuntamento settimanale con la rubrica This Week on Stadia per annunciare i nuovi giochi gratis di febbraio per tutti gli abbonati Stadia Pro.

A partire dal primo giorno del prossimo mese, gli abbonati al servizio premium di Google Stadia potranno aggiungere alla propria raccolta tre nuovi giochi, ossia Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, Lara Croft and the Guardian of Light ed Enter the Gungeon. Una volta riscattati, i tre titoli potranno essere giocati per sempre finché si è abbonati a Stadia Pro. Ci teniamo inoltre ad avvisarvi che il 31 gennaio rappresenterà l'ultimo giorno utile per riscattare The Gardens Between, Hello Neighbor: Hide & Seek, Hitman 2, Sniper Elite 4, Into the Breach e Panzer Dragoon Remake. Ricapitolando:

Selezione giochi di Google Stadia Pro

Nuovi giochi del 1° febbraio

Journey to the Savage Planet

Lara Croft and the Guardian of Light

Enter the Gungeon

Giochi rimossi il 31 gennaio

The Gardens Between

Hello Neighbor: Hide & Seek

Hitman 2

Sniper Elite 4

Into the Breach

Panzer Dragoon Remake

Se li avete già riscattati, non dovete fare nient'altro. Potrete continuare a giocarci fintantoché avrete una sottoscrizione a Stadia Pro attiva, anche se verranno rimossi dalla selezione. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sono attivi i Saldi di gennaio di Google Stadia oltre ad una serie di sconti esclusivi per gli abbonati Stadia Pro.