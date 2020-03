Google Stadia: svelati i requisiti per giocare in 4K su browser Chrome

Le pagine del wiki ufficiale di Stadia si aggiornano con le informazioni di Google per accedere alla piattaforma in streaming tramite il browser Chrome e giocare a Stadia in 4K ai titoli presenti nel proprio catalogo virtuale.

In base alle informazioni snocciolate dal colosso tecnologico di Mountain View, per poter accedere al gaming in 4K di Google Stadia occorre capire se il proprio dispositivo rientra nelle specifiche e nei requisiti minimi per "sbloccare" il flusso di dati 4K.

Per scoprirlo, basta aprire Chrome e digitare sulla barra degli indirizzi "chrome://gpu". Una volta premuto Invio, occorre scorrere a fondo pagina fino a raggiungere la sezione "Video Acceleration Information": se in quel riquadro non viene riscontrato alcun problema nelle voci "Decode VP9", si è in grado di accedere al game streaming in 4K tramite Chrome e a funzionalità come l'audio surround 5.1 e l'HDR. Il tutto, ovviamente, tenendo conto della disponibilità di un monitor o di una TV compatibile.

Per poter fruire dei propri giochi Google Stadia in 4K tramite Chrome, bisogna poi soddisfare i requisiti minimi di connessione per l'impostazione grafica "Best Visual Quality", attualmente fissati a 35Mb/s; in questo caso, per scoprirlo bisogna seguire le indicazioni fornite dal test di connessione di Stadia. A chi ci segue, ricordiamo infine è previsto l'arrivo di tre giochi Ubisoft su Google Stadia, ovvero lo sparatutto The Division 2 (ivi compresa l'espansione Warlords of New York), la reinterpretazione digitale del celebre party game Monopoli e il racing game a mondo aperto The Crew 2.