Google Stadia: svelati i requisiti tecnici per giocare in streaming in 4K e 60fps

Il general manager di Google, Phil Harrison, ha svelato i requisiti di sistema necessari per connettersi a Google Stadia e giocare in streaming in 4K e 60fps.

In base alle informazioni condivise dal dirigente di Google incaricato di gestire il progetto multimiliardario di Google Stadia, per poter accedere al servizio in cloud gaming del colosso di Mountain View non bisognerà possedere una connessione internet particolarmente veloce.

10Mbp/s - 720p a 60fps con audio Stereo

- 720p a 60fps con audio Stereo 20Mbp/s - 1080p a 60 fps con audio 5.1 Surround

- 1080p a 60 fps con audio 5.1 Surround 35Mbp/s - 4K a 60fps con audio 5.1 Surround

Grazie anche alle prove condotte con Project Stream, i requisiti minimi e raccomandati di Google Stadia coprono un arco che va dai 10Mbp/s per il gioco in streaming a 720p e 60 frame al secondo ai 35Mbp/s per raggiungere i 4K e mantenersi sui 60 fps, ma con audio 5.1 Surround. Maggiori informazioni su data di uscita, prezzo e giochi accessibili tramite Google Stadia saranno comunicate durante la conferenza organizzata da Google prima dell'apertura dell'E3 2019.