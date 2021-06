Google Stadia: tanti giochi Ubisoft in arrivo, ma Ubisoft+ è ancora lontano dall'Italia

Google e Ubisoft sono sempre andati d'amore e d'accordo. Come ulteriore riprova della loro amicizia c'è la nuova ondata di giochi della casa francese in arrivo nel catalogo di Stadia.

Il gigante di Mountain View ha appena annunciato che prossimamente sulla sua piattaforma cloud gaming sarà possibile acquistare anche Assassin's Creed 4: Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Assassin’s Creed 3 Remastered, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 3: Blood Dragon, Rayman Legends, Child of Light e Rainbow Six Siege. Quest'ultimo, nella sua versione per Google Stadia, sarà uno dei protagonisti dello show Ubisoft Forward del 12 giugno, tra i più attesi all'E3 2021.

Nessuno dei summenzionati giochi ha ricevuto una data d'uscita, ma probabilmente non dovremo attendere molto tempo prima di vederli in azione sul cloud di Google. Ad essi va inoltre ad aggiungersi Far Cry 6, che uscirà l'8 ottobre 2021 in contemporanea su tutte le piattaforme.

Google ha inoltre confermato l'espansione del servizio Ubisoft+ (Beta) in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Proposto al prezzo di 14,99 euro mensili, offre l'accesso immediato e illimitato ad un'ampia libreria di giochi Ubisoft, nella quale sono incluse anche le novità della casa francese al da-one. Purtroppo, come avrete sicuramente già notato scorrendo la lista dei paesi interessati, i giocatori italiani non possono ancora usufruire di Ubisoft+ su Stadia.