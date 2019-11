Google Stadia: sono in tantissimi i Founder che non hanno ricevuto un codice

Nonostante sia ormai ufficialmente disponibile da qualche giorno, sono in tantissimi gli acquirenti della Founder's Edition di Google Stadia a lamentare problemi.

Una delle problematiche più diffuse sembra essere legata al mancato invio dei codici per "riscattare" l'accesso alla piattaforma, che sta impedendo ad un gran numero di giocatori di poter provare il prodotto per cui hanno sborsato più di 100 dollari/euro. A rendere ancora più perplessi è, almeno stando alle parole degli utenti, la totale assenza di una risposta adeguata da parte dell'assistenza, che continua a giustificare tali ritardi nonostante i nuovi acquirenti abbiano già ricevuto il controller, il Chromecast Ultra e un codice per accedere ai server.

Nel frattempo il subreddit ufficiale di Google Stadia è pieno zeppo di meme e lamentele riguardanti questa fastidiosa situazione, nonostante il parere positivo da parte di chi ha potuto provare la piattaforma di gioco in streaming del colosso di Mountain View.

