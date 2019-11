Google Stadia: ecco i titoli Ubisoft disponibili, c'è anche Assassin's Creed Odyssey

Google Stadia è finalmente tra noi e tra le software house presenti al day one della piattaforma di gioco in streaming del colosso di Mountain View non poteva certo mancare Ubisoft, azienda sempre pronta a supportare nuovi "player" del mercato videoludico.

Al lancio di Google Stadia i giocatori potranno acquistare e giocare sin dagli istanti successivi alla conclusione della transazione i seguenti titoli: Assassin's Creed Odyssey, Trials Rising e Just Dance 2020. Sebbene siano solo tre i giochi presenti al momento, l'azienda francese ha già confermato l'arrivo nelle prossime settimane di Tom Clancy's The Division 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e The Crew 2. È stata inoltre data ulteriore conferma dell'arrivo, sempre durante la finestra di lancio della piattaforma, del servizio ad abbonamento UPLAY+, che permetterà di accedere ad un'ampia scelta di titoli Ubisoft pagando mensilmente una somma di denaro.

Nonostante non vi sia inoltre alcun annuncio ufficiale, è molto probabile che i futuri titoli della software house come Watch Dogs 3 possano arrivare su Stadia sin dal lancio.

A proposito, avete già letto la nostra recensione di Google Stadia? Sulle nostre pagine trovate anche la replica della diretta su Twitch durante la quale abbiamo giocato ad alcuni dei principali titoli di lancio di Google Stadia.