Google Stadia: altri tre giochi raggiungeranno presto lo store

Google ha annunciato l'arrivo di altri tre giochi nello store di Google Stadia nel corso del 2020: si tratta di West of Loathing, République e Monster Boy and the Cursed Kingdom, già disponibili su PC e console.

West of Loathing è un gioco d'azione con elementi RPG ambientato nel vecchio West con una grafica estremamente minimale, République è una avventura sviluppato dal team Camouflaj (attualmente al lavoro su Iron-Man VR per conto di Sony) e infine Monster Boy and the Cursed Kingdom è un gioco di piattaforme realizzato in collaborazione con Ryuichi Nishizawa, autore e designer di Wonder Boy in Monster World.

Ricordiamo che Google Stadia è gratis per due mesi, effettuando la registrazione avrete accesso a Stadia PRO per 60 giorni senza costi aggiuntivi e potrete quindi giocare liberamente con i giochi in catalogo per gli iscritti, ovvero Gylt, Destiny 2 The Collection, GRiD, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2, Serious Sam Collection, Spitlings, SteamWorld Quest e Thumper. Centinaia di altri titoli sono disponibili per l'acquisto sullo store dedicato, con prezzi variabili a seconda dei singoli titoli.

Su Everyeye.it trovate la lista dei controller compatibili con Stadia e la guida per effettuare il test della connessione, in questo modo saprete se la vostra linea vi consente di giocare senza troppi problemi.