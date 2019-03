Google Stadia: tutti i giochi, da DOOM Eternal a The Night Forest

Alla GDC Google ha svelato la console streaming Stadia, ma una piattaforma ludica non è tale senza.... giochi! Ovviamente non sono mancati i primi titoli ottimizzati per il nuovo servizio di Big G, tra cui DOOM Eternal ed NBA 2K19. Vediamo insieme tutti i giochi annunciati e confermati fino a questo momento.

Google ha confermato partnership con aziende come Take-Two, Ubisoft, ID Software, Crystal Dynamics, 2K Games, Tencent, Crytek e Q Games, altri accordi verranno svelati in un secondo momento, probabilmente tra la tarda primavera e l'estate.

Oltre ad Assassin's Creed Odyssey, nell'attuale libreria di Google Stadia trovano spazio anche DOOM Eternal (in 4K, HDR e 60 fps), la tech demo The Night Forest, una nuova demo mostrata da Tequila Works (Deadlight, RiME, The Invisible Hours) ma ancora senza titolo, una demo di un misterioso progetto di Tencent Games (PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile), un nuovo titolo di Q Games (autori della serie PixelJunk Monsters), Rise of the Tomb Raider di Crystal Dynamics e NBA 2K19 di 2K Games.

Assassin's Creed Odyssey e DOOM Eternal sono al momento i progetti più completi disponibili per Google Stadia, con lo sparatutto ID Software che può essere provato in questi giorni alla GDC di San Francisco. Google Stadia arriverà a fine anno in parte dell'Europa, UK, Nord America e Canada, prezzi e dettagli più precisi verranno diffusi in estate.