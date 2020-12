Google Stadia e Ubisoft+: la lista completa dei giochi inclusi nel servizio

Come vi abbiamo già riferito ieri, Ubisoft+ è arrivato su Google Stadia negli Stati Uniti d'America in versione Beta. Gli abbonati al servizio della casa francese, offerto a 14,99 $/14,99 € al mese, possono ora giocare ai titoli del catalogo sulla piattaforma cloud gaming di Mountain View, senza neppure la necessità di essere iscritti a Stadia Pro.

Non tutti i titoli, in ogni caso, saranno compatibili. Come immaginavamo, non sarà possibile giocare su Stadia all'intero catalogo di Ubisoft+, composto da oltre 100 giochi, bensì solo a una parte di essi. Quali? Consultate la lista di seguito:

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Valhalla (cross-progression con PC e console)

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Immortals Fenyx Rising (cross-progression con PC e console)

Monopoly

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (cross-progression con PC)

Tom Clancy’s The Division 2 (cross-progression con PC)

The Crew 2

Trials Rising

UNO

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Watch Dogs: Legion

In totale, sono 18 i giochi Ubisoft+ giocabili su Google Stadia. Nella lista sono comprese tutte le recenti uscite della compagnia, come Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion, e anche un trittico di giochi freschi di pubblicazione su Google Stadia, ossia Assassin's Creed Origins, Syndicate e Unity, tutti inclusi nel trailer allegato in cima a questa notizia. Restiamo in attesa della data di lancio di Ubisoft+ su Google Stadia in Italia.