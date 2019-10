Google Stadia: la video panoramica della console in streaming mostra l'interfaccia finale

Dopo aver annunciato ufficialmente la data di lancio di Google Stadia, il colosso tecnologico statunitense confeziona una video panoramica sulle caratteristiche principali della piattaforma in game streaming.

Grazie a questo filmato, l'azienda di Mountain View ci spiega letteralmente "che cos'è Stadia e come funziona: tutto ciò che c'è da sapere prima del lancio". Dalla panoramica sui tasti e sul design del controller alle funzionalità dell'interfaccia e della companion app per sistemi mobile iOS e Android, il video ci aiuta a familiarizzare con gli elementi fisici e digitali che andranno ad arricchire le giornate di coloro che hanno deciso di acquistare la Founder's Edition o la Premiere Edition di Stadia per abbracciare la rivoluzione del cloud gaming di Google.

A chi si avvicina solo adesso a Google Stadia, i vertici di Big G dedicano poi tutta una serie di schermate che illustrano le potenzialità del game streaming accessibili agli abbonati a Stadia Pro, come la possibilità di fruire i videogiochi in 4K e 60fps (con audio 5.1) su qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet a banda larga e l'accesso a dei giochi gratuiti, il primo dei quali sarà Destiny 2 The Collection.

L'uscita di Google Stadia è prevista per il 19 novembre, ma solo per chi ha acquistato le edizioni Fondatore o Premiere; per tutti gli altri, ci sarà da attendere fino ai primi mesi del 2020 per effettuare l'iscrizione gratuita a Stadia Base e giocare in streaming fino a 1080p e 60fps ai singoli titoli acquistati nel negozio digitale di Google.