Google Stadia vs PS5 e Xbox Series X: hardware di seconda generazione per sviluppatori?

Sembra che Google si stia già preparando all'arrivo delle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X. Come? Effettuando un upgrade dell'hardware che muove il suo servizio di gaming in streaming Google Stadia.

Stando alle testimonianze di alcuni sviluppatori anonimi raccolte da StadiaCast e rimbalzate tra le pagine di Daily Google Stadia News, la scorsa settimana il gigante di Mountain View avrebbe già messo a loro disposizione i kit di sviluppo per l'hardware di seconda generazione di Google Stadia. Chiariamo fin da subito che non è arrivata nessuna conferma dalla California, ma quanto affermato potrebbe avere senso. Come sempre accade con un nuova generazione di console, anche l'avvento di PlayStation 5 e Xbox Series X alzerà di molto l'asticella per quanto concerne la qualità grafica e tecnica, e dalle parti di Google hanno tutte le ragioni per rimanere al passo.

Teoricamente, l'hardware attuale di Stadia sarebbe già allineato a quello di PS5 e Xbox Series X, se prendiamo in considerazione la potenza bruta del chip grafico. Google Stadia offre 10,7 TFLOPs, contro i 9,7 di PS5 e i 12 di Xbox Series X. È pur vero, tuttavia, che non sempre Stadia ha dimostrato tutta questa potenza, a giudicare dalle lamentele dei videogiocatori e dalle analisi di Digital Foundry, probabilmente anche perché è un hardware ancora giovane.

Google sta davvero sviluppando un hardware di seconda generazione per Stadia? Non possiamo esserne sicuri al momento, ma una cosa è certa: se davvero dovesse arrivare, i giocatori non avranno bisogno di acquistare nulla, dal momento che verrà implementato nelle server farm di Google: il vantaggio dei servizi cloud gaming.