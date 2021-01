Google Stadia: WD Legion, Immortals e The Division 2 tra gli sconti sui giochi Ubisoft

Mentre proseguono i Saldi di Gennaio su Google Stadia, i gestori del negozio digitale della piattaforma in game streaming di Big G lanciano una nuova promozione interamente dedicata ad Ubisoft.

L'ultima iniziativa del colosso di Mountain View coinvolge infatti la quasi totalità dei videogiochi di Ubisoft acquistabili sullo Stadia Store. Tra i titoli scontati sulla piattaforma in cloud gaming di Google, troviamo i recentissimi open world Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising, oltre a The Division 2, Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands e diversi altri giochi dell'azienda transalpina.

Eccovi la lista completa dei titoli Ubisoft in promozione sul negozio digitale di Google Stadia con il prezzo scontato per gli utenti Base e, tra parentesi, con l'offerta riservata agli abbonati a Stadia Pro:

Far Cry New Dawn - 22,49 euro (14,84 euro)

Far Cry 5 - 24,99 euro (17,49 euro)

Immortals Fenyx Rising - 55,99 euro (39,89 euro)

The Crew 2 - 24,99 euro (14,99 euro)

The Division 2 - 14,69 euro (9,89 euro)

Ghost Recon Wildlands - 24,49 euro (14,49 euro)

Trials Rising - 12,99 euro (9,99 euro)

Watch Dogs 2 - 24,99 euro (21,99 euro)

Watch Dogs - 19,49 euro (14,69 euro)

Watch Dogs Legion - 55,99 euro (41,99 euro)

Gli sconti sui giochi Ubisoft per Google Stadia sono già attivi e lo rimarranno fino alle ore 08:59 italiane di mercoledì 3 febbraio. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Watch Dogs Legion e della recensione di Immortals Fenyx Rising.