Google: un update permette di giocare istantaneamente con Stadia, Xbox Cloud e Amazon Luna

Cercando semplicemente il nome di un gioco nella barra di ricerca di Google , è possibile per alcuni utenti cliccare il pulsante " Gioca " con cui viene immediatamente avviato il titolo , senza più alcun tipo di passaggio intermedio. Inizialmente la novità sembrava riguardare soltanto Stadia , ma una rapida verifica ha dimostrato come fosse possibile farlo anche con Xbox Cloud Gaming , Amazon Luna e NVIDIA GeForce Now . Potrebbe tuttavia presentarsi l'intoppo: bisogna essere connessi ad un account associato ai succitati servizi di cloud gaming, altrimenti si verrà reindirizzati una pagina di registrazione da cui potrebbero conseguire ulteriori operazioni prima di iniziare effettivamente a giocare. Inoltre, non sembra funzionare con tutti i giochi , in particolare nel caso di NVIDIA GeForce Now. Non è chiaro se e quando Google implementerà completamente questa funzione , ed al momento risulta disponibile soltanto in alcune regioni. La feature è inoltre apparsa ed è stata successivamente rimossa per alcuni utenti, dunque non è ancora chiaro quali siano i piani della compagnia al riguardo.

Come riportato su Twitter dall'utente Bryant Chappel, sembra proprio che Google abbia iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento con cui il suo motore di ricerca è ora in grado di avviare all'istante i giochi inclusi nei più celebri servizi di gaming in streaming come Stadia, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna e NVIDIA GeForce Now.

