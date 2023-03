Google vede già dopo Stadia: 'Saremo un partner di riferimento per i giochi live service'

Nonostante il naufragio del progetto Google Stadia, l'azienda con sede a Mountain View sembra intenzionata a mantenere attivi i propri investimenti nel settore dei videogiochi. Tutto questo è emerso durante un'intervista concessa ai microfoni di Axios.

Nel corso dell'intervista, il director of game industry solutions di Google Cloud, Jack Buser, ha parlato della sfortunata parentesi Stadia come di un punto di svolta per l'azienda americana, che ha deciso dopo quell'esperienza di modificare le proprie strategie all'interno dell'industria, offrendosi come un partner tecnologico privilegiato per tutti i publisher impegnati nello sviluppo di titoli live service.

Google sembrerebbe infatti aver abbandonato definitivamente lo sviluppo dei giochi in streaming, per concentrarsi invece sull'implementazione di servizi in cloud da offrire ai propri partner, come Niantic e Ubisoft. Nello specifico, l'azienda offrirà un pacchetto tripartito che includerà rispettivamente:

server dedicati;

gestione dei dati nella memoria di archiviazione in cloud;

analisi dei dati relativi ai giocatori e ai match giocati;

Di seguito, un estratto dall'intervista concessa dal director Jack Buser:

"È stato in quel momento, quando abbiamo dovuto prendere decisioni su Stadia, che ci siamo resi conto che, in Google Cloud, diamo il meglio di noi stessi quando aiutiamo gli altri a costruire queste cose, non necessariamente costruendole noi stessi".

Sapevate, tra l'altro, che il controller di Google Stadia è ancora utilizzabile con altri dispositivi? Sono stati gli stessi portavoce dell'azienda a rivelarlo.