Google Yeti: Big G entra nella Next-Gen e lancia la sfida a PlayStation 5 e Xbox One

Mancano pochi giorni all'annuncio di Google alla GDC 2019, e il pubblico è in gran fermento. Il colosso di Mountain View sembra intenzionato a tuffarsi nel mondo del gaming, ma la sua strategia non è ancora chiara.

Con questo speciale vogliamo addentrarci nel dettaglio della nuova console Yeti, ragionando assieme a voi sulle sue possibilità. Secondo alcuni rumor, Yeti sarà una console tradizionale con giochi su supporto fisico e digital download, altre voci invece vorrebbero Yeti solamente un Set Top Box per "spingere" Project Stream, il servizio di gaming streaming di Big G. Infine non è escluso che Google possa presentare "solamente" un engine per la creazione di giochi.

Rumor più recenti inoltre parlano di un discreto supporto delle terze parti, con SEGA, Ubisoft e ID Software già al lavoro su alcuni giochi per Google Yeti, tra cui OutRun e Sonic. Come già ribadito, si tratta in ogni caso solamente di voci di corridoio, per saperne di più dovremo attendere martedì 19 marzo alle 18:00, quando Google terrà il suo Panel alla GDC di San Francisco.

Per l'occasione seguiremo la trasmissione in diretta sul nostro canale Twitch dalle 17:45, impossibile mancare, per scoprire tutto sul futuro del gaming secondo Google...