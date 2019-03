Google Yeti: segui la presentazione in diretta il 19 marzo dalle 17:45!

La prossima settimana Google presenterà "il futuro del gaming", come rivelato con un teaser trailer diffuso nei giorni scorsi. Appuntamento imperdibile per scoprire cosa bolle nel pentolone di Big G... lo scopriremo insieme martedì 19 marzo dalle 17:45!

Per l'occasione, la redazione di Everyeye.it seguirà in diretta su Twitch il panel di Google alla Game Developers Conference 2019, in programma dalle 18:00 ora italiana, tuttavia ci collegheremo con qualche minuto di anticipo per le consuete chiacchiere pre-live e per scaldare l'atmosfera...

Secondo gli ultimi rumor, alla GDC Google dovrebbe annunciare ufficialmente Google Yeti, console che sembra aver già destato l'interesse di grossi publisher come Ubisoft, SEGA e Bethesda (ID Software). Non è escluso però che la presentazione possa riguardare altro, come ad esempio Project Stream o magari un nuovo engine, anche se le voci più insistenti parlano proprio di una console fisica.

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più, appuntamento fissato su Twitch martedì 19 marzo alle 17:45, vi invitiamo a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!