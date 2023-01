Goose Goose Duck: perché il clone di Among Us sta spopolando? Il merito è dei BTS

Avrete sicuramente notato che, ormai da qualche giorno, Goose Goose Duck è sulla bocca di tutti e ha raggiunto un picco di utenti connessi su Steam inaspettato per un gioco con più di due anni sulle spalle. Ma perché questo 'clone' di Among Us è tornato alla ribalta?

Il motivo è molto semplice ed è da ricercare in oriente, più nello specifico in territorio coreano. Tutto è iniziato lo scorso novembre 2022, quando il cantante V dei BTS, la nota band K-Pop, ha trasmesso in diretta streaming alcune partite in free to play come Among Us, Fall Guys Ultimate Knockout e, appunto, Goose Goose Duck. Da quel momento, il gioco ha lentamente scalato le classifiche dei prodotti più giocati fino alla prima settimana di gennaio 2023, quando grazie a Kim Taehyung (vero nome di V dei BTS) è riuscito persino a superare i colossi come PUBG e COD Warzone 2.0 su Steam con un picco di 563.677 giocatori contemporaneamente connessi ai server. Tra il carico di utenti e l'attenzione dei malintenzionati, gli sviluppatori sono stati di recente costretti anche ad avviare alcune fasi di manutenzione programmata e ad ingaggiare esperti di cybersicurezza per evitare problematiche gravi.

Per chi non lo sapesse, Goose Goose Duck è un gioco gratis disponibile su PC (Steam), Android, iPhone e iPad. Le meccaniche alla base del titolo sono molto simili a quelle viste in Among Us, sebbene pare che il gioco proponga alcuni sistemi più approfonditi con un numero di ruoli giocabili più elevato.

In attesa di scoprire se il successo del gioco continuerà nelle prossime settimane o si tratta solo di una fase che si esaurirà nel giro di poco tempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Among Us VR.