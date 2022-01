Gord: lo strategico dark di un autore di The Witcher 3 si rivede nel teaser The Prayer

A un anno di distanza dall'annuncio di Gord, i ragazzi del team Covenant fondato da Stan Just (tra gli autori di Two Worlds e The Witcher 3) celebrano l'accordo siglato con il publisher Team17 confezionando The Prayer, un teaser trailer che riassume l'esperienza narrativa da vivere nel loro strategico dark fantasy.

La partnership sancita con Team17 consentirà alla nuova software house polacca di promuovere con maggiore incisività il lavoro svolto su questa proprietà intellettuale che ibrida gli elementi gestionali di un city builder alle meccaniche survival delle avventure con visuale dall'alto, il tutto immerso in un contesto fantasy intriso del fascino del folklore slavo.

Il nostro compito sarà quello di guidare la Tribù dell'Alba nel loro viaggio verso le Terre Proibite, nella speranza di garantire la sopravvivenza del proprio clan all'interno di un mondo oscuro e pieno di pericoli.

Nel corso dell'avventura dovremo quindi erigere delle palizzate a difesa del villaggio e procurarci i materiali necessari per trasformare l'insediamento in una fortezza inespugnabile. Il teaser trailer sfornato dalle fucine creative di Covenant ci ricorda però che il destino del nostro popolo passerà anche per la sfida da lanciare alle bizzose creature soprannaturali che infestano i reami oscuri, da qui la necessità di affidarci ad alchimisti, clerici e maestri artigiani per migliorare costantemente le strutture dell'insediamento.

Non meno interessante è poi il quadro ludico e contenutistico dipinto da Covenant, con una storia piena di quest secondarie e bivi narrativi da imboccare per influenzare profondamente la campagna principale, merito di un motore a generazione randomica di eventi, battaglie e incontri con PNG basato su di una IA Neurale che si premurerà di creare sul momento anche le ambientazioni. Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende nel 2022 con il lancio di Gord su PC; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo teaser e del nostro speciale su Gord, lo strategico a turni dalle tinte oscure.