Gord: il nuovo video racconta la genesi dello strategico a tinte oscure

Gli sviluppatori del team Covenant alzano nuovamente il sipario sulla dimensione strategica a tinte dark di Gord pubblicando un video diario che racconta la genesi di questa avventura ideata da Stan Just, uno degli autori di Two Worlds e The Witcher 3.

Il nuovo progetto di Covenant realizzato in collaborazione con Team17 ci porterà nelle Terre Proibite per indossare i panni di uno dei guerrieri più valorosi della Tribù dell'Alba, un clan costretto a emigrare per sfuggire agli orrori di un mondo oscuro e pieno di pericoli.

Il titolo attinge a piene mani dalla mitologia e dal folklore dei popoli slavi per edificare un'impalcatura ludica e narrativa piena di colpi di scena, con villaggi da costruire e difendere, risorse da reperire per garantire la sopravvivenza dei membri della tribù e spaventose creature da fronteggiare esplorando i boschi limitrofi.

Nel video diario sulla genesi di Gord, Stan Just illustra la visione creativa del suo team e mostra degli splendidi bozzetti preparatori sui mostri da combattere con l'aiuto degli alchimisti, dei clerici, dei fabbri e dei maestri artigiani che contribuiranno alla difesa del villaggio fornendo potenziamenti, equipaggiamenti speciali e servizi ai guerrieri chiamati a sacrificarsi per il bene della collettività.

Il nuovo strategico di Covenant sarà disponibile più avanti nel 2023 su PC. In attesa di ulteriori approfondimenti e video dimostrativi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima dello strategico a tinte oscure Gord.