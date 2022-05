Gordian Quest: la versione definitiva dell'RPG deck builder ha una data su PC

Dopo tre anni di Early Access, finalmente ci siamo: Gordian Quest, il gioco di ruolo incentrato sul deck building sviluppato da Mixed Realms, si avvicina alla sua uscita in versione completa.

Gli autori hanno infatti confermato che l'edizione definitiva della loro opera sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo 23 giugno 2022, ed offrirà non solo i quattro Atti della campagna, ma anche 10 personaggi giocabili e tre diverse modalità di gioco, tra cui l'Endless Mode. Per il lancio verranno inoltre risolti alcuni bug riscontrati durante l'Early Access, oltre ad apportare un bilanciamento generale del gameplay, per un'avventura che terrà impegnati fino a 30 ore.

Per l'occasione Mixed Realms ha anche pubblicato un nuovo trailer di Gordian Quest, che illustra non solo alcune meccaniche di gioco dandoci un assaggio dell'evocativo stile grafico della produzione, ma anche alcuni dei pareri più lusinghieri della critica internazionale, rimasti colpiti da ciò che offre l'RPG ispirato ad Ultima e Dungeons & Dragons.

Dal 2019 ad oggi, l'utenza di Steam è rimasta molto colpita dall'Early Access, come testimoniato dalle 3300 recensioni e una valutazione complessiva descritta come "molto positiva". Con l'arrivo dell'edizione completa, Gordian Quest ha tutte le carte in regola per rivelarsi ancora più coinvolgente: gli darete una chance?