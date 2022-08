Gordon Ramsay entra nel Metaverso di The Sandbox con Hell's Kitchen

Dopo l'alleanza con Tony Hawk nel Metaverso di The Sandbox, l'ultima partnership stretta da Animoca Brands ha per protagonista Gordon Ramsay: l'iconico chef britannico porterà nella dimensione decentralizzata di The Sandbox tutto il divertimento e l'irriverenza culinaria di Hell's Kitchen.

La nuova partnership siglata con ITV Studios darà così modo agli sviluppatori di The Sandbox di accogliere nel proprio Metaverso l'istrionico chef Gordon Ramsay e il suo celebre programma televisivo Hell's Kitchen.

L'alleanza tra Animoca Brands e ITV Studios si concretizzerà presto con l'apertura di un'apposita LAND digitale piena di risorse a tema Hell's Kitchen, inclusi gli avatar di Gordon Ramsay in edizione limitata e tantissimi strumenti virtuali che saranno messi liberamente a disposizione di chi vorrà creare esperienze digitali a tema con lo spirito del programma televisivo dello chef britannico.

Nel celebrare questa partnership, Gordon Ramsay pubblica un simpatico video che lo vede "tuffarsi" nel Metaverso di The Sandbox prima di spiegare che "non c'è niente di più eccitante per me che l'esplorazione di un nuovo territorio, che si tratti di creare un piatto d'autore, un nuovo concetto di ristorante, un nuovo show o, come nel caso di The Sandbox, di mettersi a sperimentare con un'esperienza virtuale. Sono stato affascinato da The Sandbox e dalla sua offerta di sperimentazione nel Metaverso. Non potevo pensare a una piattaforma migliore per portare l’energia del mio ristorante e il marchio di Hell’s Kitchen nel mondo virtuale".