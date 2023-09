Gotham Knight, si avvicina l'uscita su Switch? Il gioco è classificato in Corea del Sud

Mentre il mondo dei fan dei supereroi DC si appresta a rivivere una grande avventura con l'uscita di Gotham Knights tra i nuovi giochi di settembre e ottobre su Xbox Game Pass, la produzione videoludica di Warner Bros Games Montréal potrebbe presto arrivare sui lidi della console ibrida della Grande N, stando alle ultime novità.

Al momento non vi sono maggiori informazioni sull'uscita di una nuova versione del titolo approdato sul mercato nell'ottobre 2022: negli scorsi giorni, Gotham Knights è stato valutato a Singapore e negli USA per Nintendo Switch, ma tutto tace per adesso. Eppure, di recente, Gotham Knights è stato valutato anche in Corea del Sud. Che siano in arrivo delle novità importanti?

Ad essersi occupato della classificazione del gioco è il Korea Media Rating Board, l'ente dedicato al controllo dei contenuti delle diverse produzioni videoludiche in previsione di un loro arrivo sul mercato. Gotham Knights ha ricevuto una valutazione T, la quale viene associata a tutti quei contenuti multimediali adatti anche ad un pubblico più giovane. Bisogna attendere maggiori dettagli su quanto realizzato da Warner Bros per la console ibrida di Nintendo, ma gli ultimi aggiornamenti potrebbero essere, con diverse probabilità, forieri di buone notizie nel futuro più o meno prossimo. Fino a quel momento, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione sull'eredità di Batman raccolta da Gotham Knights.