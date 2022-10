Gotham Knights: niente 60fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S?

Se da un lato giungono conferme riguardo alla cooperativa a 4 giocatori di Gotham Knights, dall'altro vengono sollevati dei dubbi circa le performance e le modalità di gioco che offrirà il nuovo action game di WB Games basato sull'universo DC.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito da parte di publisher e sviluppatore, ma stando alle dichiarazioni pubblicate da un recensore sul forum di ResetEra, parrebbe che Gotham Knights sia lockato a 30fps su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S (in risoluzione 4K).

"Posso confermare che, almeno per quanto riguarda la versione PS5, non ci sono opzioni grafiche diverse da Luminosità, Contrasto, Saturazione e HDR. Posso anche confermare che il gioco non gira a 60 fps.



Ho anche dovuto scaricare una patch da 15.314 GB durante l'installazione del gioco. Ciò non significa che non ci sarà un'altra patch prima o dopo il lancio, ma per il momento non sono presenti modalità grafiche su PS5, come ho detto".



La build attuale del gioco non sembra dunque includere una modalità a 60 frame al secondo, tuttavia - come sottolinea lo stesso recensore - non è detto che una patch non implementi la feature in un secondo momento, che sia prima o dopo il debutto sul mercato.

Nell'attesa del lancio fissato al 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gotham Knights per ulteriori approfondimenti sul titolo di WB Games.