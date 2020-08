Gotham Knights è un Action GDR: i dettagli sulla new entry nell'universo di Batman in video!

Il DC FanDome è stato un evento ricchissimo, durante la quale la storia casa editrice statunitense ha avuto modo di presentare al mondo tutte le novità legate a film, serie TV e videogiochi legati ai suoi personaggi.

Presente ovviamente all'appello anche l'attesa produzione firmata da Warner Bros Montréal. Dopo aver conservato a lungo il segreto sul progetto, la software house ha ufficialmente presentato Gotham Knights, nuovo Action GDR ambientato nell'universo di Batman. La premessa da cui prende il via la vicenda è alquanto cupa: il Cavaliere Oscuro è morto e la stessa sorte e toccata al commissario Gordon. Mai così oscura, la metropoli di DC è in cerca di nuovi eroi che possano proteggerne gli abitanti.

Il peso dell'eredità di Batman ricadrà dunque sulla Bat-Famiglia, già da tempo affermata a livello fumettistico. Le storie e caratteristiche di Robin, Nightwing, Cappuccio Rosso e Batgirl offriranno dunque le basi per lo sviluppo dell'avventura narrata in Gotham Knights. Tra single player e modalità cooperativa, accenni alla Corte dei Gufi e la pubblicazione di un ricco video gameplay, le considerazioni da fare sul titolo sono molte: la Redazione di Everyeye ha dunque confezionato una ricca video anteprima dedicata a Gotham Knights!



Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!