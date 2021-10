Gotham Knights è ambientato nell'Arkhamverse oppure no?

Il nuovo gioco di WB Games Montréal, che ha precedentemente lavorato anche su Batman Arkham Origins, condivide alcuni tratti con la serie dedicata al Cavaliere Oscuro sviluppata da Rocksteady Studios. La domanda sorge spontanea: Gotham Knights sarà ambientato nello stesso universo?

La nuova storia con protagonista la Bat-Famiglia, composta dal quartetto Red Hood, Batgirl, Nightwing e Robin, prende il via subito dopo la morte, forse apparente, di Bruce Wayne. Chi ha giocato l’ultimo capitolo della saga Rocksteady, Batman Arkham Knight (ecco la recensione di Batman Arkham Knight), riconoscerà in questo incipit l’epilogo del titolo, che vedeva il Cavaliere Oscuro attivare il protocollo Knightfall innescando un’esplosione a villa Wayne. Per quanto i due elementi sembrino combaciare, però, WB Games Montréal ha confermato che Gotham Knights non sarà parte dell’Arkhamverse (a tal proposito potete guardare il nuovo story trailer di Gotham Knights sulla Corte dei Gufi), svolgendosi dunque in un universo totalmente inedito.

Questa nuova avventura metterà i quattro protagonisti di fronte alla Corte dei Gufi, una misteriosa organizzazione che governa Gotham di nascosto. Non conosciamo ancora molto del gameplay, se non la base da beat'em up e la progressione ruolistica scandita per ogni personaggio. Il nuovo trailer ci ha mostrato il Pinguino e altri volti noti del mondo di Batman, anticipando una storia ricca di colpi di scena.