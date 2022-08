Gotham Knights: in arrivo oggi un trailer su Cappuccio Rosso?

Warner Bros Games ha pubblicato un Tweet per annunciare l'arrivo di novità su Gotham Knights attese per oggi pomeriggio alle 15:00, ora italiana. Ma cosa succederà esattamente? Per il momento sappiamo solo che "vedremo rosso", questo il criptico riferimento del messaggio... forse però non così tanto criptico.

Secondo PSU, il riferimento sarebbe a Cappuccio Rosso, in realtà già protagonista di un video gameplay esteso nelle scorse settimane, ma a quanto pare gli sviluppatori hanno ancora qualcosa da dire su questo personaggio.

La scorsa settimana è stata pubblicata una nuova cinematica di Batgirl e Nightwing in Gotham Knights oltre ad un lungo video che mostra i primi 16 minuti della campagna di Gotham Knights, la campagna promozionale è entrata nel vivo e continuerà presumibilmente per tutta l'estate in vista del lancio del gioco previsto per l'autunno.

Gotham Knights esce il 25 ottobre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, le versioni per console old-gen (PS4 e Xbox One) erano state inizialmente annunciate dal publisher ma sono state successivamente cancellate e dunque non sono più previste, il nuovo gioco di Warner Bros arriverà solamente su PC e console di attuale generazione, questo per permettere agli sviluppatori di ottimizzare al meglio il gioco senza i limiti tecnici imposti dall'hardware di vecchia generazione.