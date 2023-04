Gotham Knights, avvistato il DLC: arrivano Harley Quinn, Mr Freeze e Clayface?

Dopo il rinvio di Suicide Squad: Kill the Justice League al 2024, il team di Warner Bros sembra intenzionato a proseguire il supporto post lancio riservato a Gotham Knights.

A suggerirlo è un interessante avvistamento realizzato dai dataminer. Come potete verificare in calce a questa news, gli indagatori di codici videoludici hanno infatti identificato alcuni nuovi obiettivi relativi a Gotham Knights. Questi ultimi prevedono l'entrata in scena di diversi celebri villain dell'universo narrativo di Batman, tra Harley Quinn, Mister Freeze e Clayface. Le missioni includono inoltre riferimenti a "nemici superpotenziati", liste di ricercati e uno strano evento denominato "incidente KELVIN".

Al momento, dal team di sviluppo non sono giunti dettagli specifici in merito alla pubblicazione di nuovi contenuti per Gotham Knights, ma a questo punto la sensazione è che il titolo potrebbe presto accogliere un DLC. Per ora, non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da Warner Bros Montréal. Nel frattempo, il publisher ha dichiarato che le vendite di Gotham Knights sono in linea con le aspettative, a dispetto di un debutto del gioco parso inizialmente piuttosto sottotono.



Con un netto cambio di formula rispetto al passato, Gotham Knights mette i giocatori nei panni della Bat-Famiglia, con un gameplay che vede protagonisti Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso.