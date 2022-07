Gotham Knights in azione: Batgirl combatte nel nuovo trailer

Come promesso dal team di Warner Bros Montréal, Gotham Knights si è mostrato al Comic Con di San Diego, con il palcoscenico dell'evento che ha ospitato la pubblicazione di un nuovo gameplay trailer.

Dopo diversi approfondimenti dedicati al combat system di Robin in Gotham Knights e alle strategie di azione di Nightwing e Cappuccio Rosso, è giunto il momento di accendere i riflettori anche sul personaggio di Batgirl. L'alter-ego di Barbara Gordon è infatti pronta a pattugliare le vie di Gotham insieme agli altri membri della Bat-Famiglia, in un momento di crisi in cui la città piange la morte di Batman. Con la scomparsa del Cavaliere Oscuro, è tempo per i suoi eredi di raccoglierne il mantello, per continuare ciò che Bruce Wayne ha creato.



Il nuovo trailer, che potete visionare in apertura a questa news, alza il sipario sullo stile di combattimento elegante ma brutale di Batgirl. A differenza del padre, la figlia del commissario Gordon ha infatti scelto la strada del supereroe per cercare di ottenere giustizia in una città oscura e pericolosa come Gotham City. Cosa ve ne pare dell'approccio adottato da Warner Bros per dare vita al personaggio di Barbara Gordon?



Gotham Knights sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre 2022, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Siete pronti a vestire i panni degli eroi DC?