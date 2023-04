Gotham Knights e Back 4 Blood: le vendite in linea con le stime di Warner Bros.

Dopo aver scoperto che le vendite di Hogwarts Legacy corrispondono al 256% delle stime iniziali di WB Games, apprendiamo tramite le pagine di LinkedIn nuovi dettagli sulle performance di altri titoli del publisher. In particolare, stiamo parlando di Gotham Knights e Back 4 Blood.

Secondo quanto riferito all'interno del profilo lavorativo di Edgar Gamez, senior brand manager e responsabile del brand marketing per Warner Bros., sia le vendite di Gotham Knights che di Back 4 Blood si sono rivelate in linea con le previsioni aziendali.

Sebbene non vengano svelati numeri in modo esplicito, Gamez dichiara di aver contribuito al successo della "enorme Beta di Back 4 Blood" che è riuscita ad attrarre "5.4 milioni di giocatori diventando la più grande Beta di sempre per Warner Bros.". Non vengono chiarite le performance sul mercato dello shooter una volta giunto sul mercato in versione definitiva, ma il tono entusiastico impiegato da Gamez lascia intendere che stiamo parlando di un titolo che non ha affatto deluso il publisher, anche grazie all'indovinata partnership stretta con Xbox Game Pass.

Gamez ha inoltre lavorato al piano strategico di Gotham Knights di cui si auspicava, insieme a Back 4 Blood, l'inserimento nella "top 20 dei giochi più venduti dell'anno per numero di incassi, raggiungendo gli obiettivi di WB". Nonostante il lancio problematico, sembra insomma che l'action-adventure open world supereroistico abbia in ogni caso soddisfatto l'editore dal punto di vista commerciale.

I problemi tecnici di Gotham Knights sono stati largamente risolti su PC, PS5 e Xbox Series X|S con una patch pubblicata a marzo.