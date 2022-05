Gotham Knights, la Bat-Famiglia si allarga: su PS Store spunta la coop a 4 giocatori

Poche settimane dopo l'annuncio della della data di lancio di Gotham Knights da parte di WB Montreal, la scheda su PlayStation Store dell'atteso action adventure riceve un importante aggiornamento che ci informa della presenza di una funzione fino ad ora sconosciuta del titolo, ossia la cooperativa a quattro giocatori.

Aprendo la pagina del PS Store che ospita l'ultima fatica a tema Batman di WBIE, infatti, ci si accorge della presenza di un piccola ma significativa frase che spiega come Gotham Knights supporti "fino a quattro giocatori online con PS Plus". L'indicazione offerta dai curatori del negozio digitale di Sony viene ripresa anche nel passaggio che sottolinea il supporto di "1 giocatore offline e 4 giocatori in rete".

Le informazioni snocciolate dal PS Store contraddicono però la sinossi ufficiale condivisa da WB Montreal che descrive Gotham Knights come "un gioco di ruolo d'azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d'ora. Pattuglia i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe e sventa le attività criminali in cui ti imbatti".

L'indicazione sul supporto alle lobby cooperative da massimo 4 giocatori, di conseguenza, potrebbe essere frutto di un banale errore commesso dai gestori del PlayStation Store o, come sperano in molti, un'anticipazione delle sorprese previste dagli sviluppatori di Warner Bros. Interactive Entertainment per tutti coloro che attendono con impazienza di indossare i panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin. Staremo a vedere.

Nell'attesa di un chiarimento da parte dei diretti interessati, vi invitiamo a rimanere su queste pagine pagine per leggere il nostro speciale sul combat system di Gotham Knights.