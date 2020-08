Gotham Knights: la Bat-Famiglia al completo nelle prime immagini

Dopo aver presentato ufficialmente Batman Gotham Knights ed essersi premurato di accompagnare il reveal con le prime scene di gameplay, il team di WB Montreal pubblica le primissime immagini sui membri della Bat-Famiglia che interpreteremo in questo ambizioso action adventure.

Come svelato dalla sussidiaria canadese di Warner Bros. Interactive Entertainment, il canovaccio narrativo steso per dare forma alla storia di Gotham Knights parte dal triste presupposto della morte di Batman. In mancanza del Cavaliere Oscuro, spetterà al quartetto di eroi composto da Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin il compito di difendere Gotham City dalla minaccia dei villain e dei loro immancabili sgherri.

A detta di WB Montreal, ciascun membro della Bat-Famiglia vanterà un sistema di combattimento unico e un proprio ventaglio di abilità, come l'hacking di Batgirl, i duelli all'arma bianca di Nightwing, il vasto arsenale da cui potrà attingere Red Hood e le evolute tecniche di indagine sul campo che Robin mutuerà dal suo ormai ex compagno d'avventure Bruce Wayne.

Date un'occhiata alle immagini che trovate nella galleria a fondo articolo e diteci che cosa ne pensate di questo progetto. Nell'attesa, vi invitiamo ad ammirare il primo video gameplay di Batman Gotham Knights ammirato durante l'evento DC FanDome.