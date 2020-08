Gotham Knights: la Bat-Famiglia si presenta nel video in italiano!

Come preannunciato da Warner Bros. Interactive Entertainment nel corso di queste settimane, durante il DC FanDome gli autori di WB Montreal hanno presentato ufficialmente Gotham Knights, un ambizioso action adventure in arrivo su PC e console nel 2021.

Dopo aver assistito al video di annuncio durante l'evento digitale a tema DC, ritorniamo idealmente nella dimensione dell'ultimo progetto targato WB Games con la versione in italiano del reveal trailer di Gotham Knights.

Il titolo, accompagnato da tantissimi leak e, più di recente, dalle anticipazioni degli stessi sviluppatori, ci vedrà interpretare i membri più rappresentativi della Bat-Famiglia dopo la morte di Batman. Il quartetto di eroi che avremo modo di impersonare sarà rappresentato da Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin.

Ciascun appartenente alla Bat-Famiglia vanterà diverse abilità speciali e un sistema di combattimento unico, dando così modo agli appassionati di sperimentare un gameplay sempre fresco anche attraverso la personalizzazione dell'aspetto del proprio alter-ego preferito. L'intera offerta ludica e contenutistica del titolo potrà essere fruita in singolo o in cooperativa online in compagnia di un amico.

Nel corso dei prossimi giorni riceveremo ulteriori informazioni sul setting narrativo, sui villain, sulle modalità e sui personaggi di Gotham Knights, il cui arrivo su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X è previsto per il 2021. Prima di lasciarvi al reveal trailer in italiano, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete ammirare anche il primo video gameplay di Gotham Knights.