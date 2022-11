Gotham Knights, la Bat-Famiglia è senza veli: arrivano le prime Nude Mod

Dopo le Nude Mod di Elden Ring, la lunga tradizione delle espansioni fan made che spogliano i protagonisti dei videogiochi più famosi prosegue con Gotham Knights: l'ultimo action open world di WB Games Montreal è al centro di numerosi DLC amatoriali con versioni 'senza veli' dei singoli membri della Bat-Famiglia.

Le pagine di NexusMods elencano già numerosi pacchetti aggiuntivi 'birichini' con abiti succinti e versioni adamitiche per ciascuno degli eroi DC da interpretare nella dimensione free roaming di Gotham Knights.

I personaggi preferiti dai modder per le mod NSFW di Gotham Knights sono però Nightwing, Cappuccio Rosso e, come possiamo facilmente intuire, Batgirl: gli interventi compiuti dagli sviluppatori amatoriali mostrano 'al naturale' gli esponenti della Bat-Famiglia con l'ausilio di modelli poligonali ridisegnati che non lasciano davvero nulla all'immaginazione. Altri modder, invece, preferiscono non puntare sul nudo integrale adottando una soluzione 'intermedia', con costumi sexy e personaggi caratterizzati da modelli 3D che ne esaltano le forme.

Qualora foste interessati, potete scaricare queste mod 'a luci rosse' effettuando il login al portale NexusMods e sbloccando, da maggiorenni, l'accesso alle espansioni amatoriali contrassegnate con la keyword "nude" che presentano al loro interno dei contenuti maturi o sensibili.

Dopo aver 'messo a nudo' le ultime attività dei modder, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Gotham Knights a firma di Gabriele Laurino.