Gotham Knights: la Bat-Family si scatena nel trailer di lancio

Mancano ancora un paio di settimane al debutto di Gotham Knights e, per alimentare l'attesa da parte dei fan, gli sviluppatori dell'action con protagonisti i membri della Bat-Famiglia hanno pubblicato un nuovo filmato.

L'Official Gameplay Launch Trailer di Gotham Knights è molto breve, ma in pochi secondi permette di comprendere quali saranno i personaggi che potremo utilizzare nell'avventura e, cosa ancora più importante, chi ricoprirà il ruolo di villain. Come possiamo vedere nel corso del video, Robin e soci dovranno vedersela sia con i pericolosi esponenti della Corte dei Gufi che con avversari che gli appassionati di Batman conoscono molto bene: una di questi è Harley Quinn, che starà a capo di una delle tante fazioni nemiche e potrà essere affrontata in una boss fight. Non manca nemmeno il cattivissimo Pinguino, mentre criminale che farà parte della schiera dei villain insieme a Mr. Freeze.

Prima di lasciarvi al trailer in questione, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 21 ottobre 2022 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

