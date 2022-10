Gotham Knights è il seguito di Batman Arkham Knight?

Gotham Knights riporta in scena i supereroi della DC Comics su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con un'avventura che vede per protagonisti Robin, Batgirl, Red Hood e Nightwing in difesa della città di Gotham dalle attività criminali sempre più dilaganti.

Considerato il titolo scelto ed il contesto in cui è ambientato, viene praticamente automatico accostare il gioco sviluppato da WB Games Montreal alla serie di Batman Arkham sviluppata da Rocksteady a cavallo tra il 2009 ed il 2015 (e con un prequel, Batman Arkham Origins, realizzato dagli stessi autori di Gotham Knights). L'avventura con protagonisti Robin ed i suoi compagni vigilanti è quindi da intendersi come un seguito di Batman Arkham Knight oppure no?

La risposta è no: pur riprendendo alcune premesse dell'epilogo di Batman Arkham Knight, Gotham Knights non è il suo successore e, in realtà, non è in alcun modo collegato alla serie di Rocksteady. La vicenda narrata nel gioco è indipendente dai fatti raccontati nei titoli con protagonista Batman e vedrà il nuovo gruppo di eroi ad emergere come nuovi protettori di Gotham City in seguito alla morte dell'Uomo Pipistrello (ecco quindi perché non c'è Batman in Gotham Knights).

Per ulteriori approfondimenti sul gioco non perdetevi la nostra anteprima di Gotham Knights, già provato a fondo e che ci ha permesso di cogliere gli aspetti più promettenti e quelli più critici dell'atteso Action/RPG disponibile dal 21 ottobre 2022.