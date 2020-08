Gotham Knights, Batman rapito dalla Corte dei Gufi? Niente illusioni!

Di recente, il direttore creativo e il senior producer di Gotham Knights hanno rilasciato diverse interviste, ricche di ulteriori dettagli sulla produzione videoludica DC.

Intervistati dalla redazione di Gamespot, Patrick Redding e Fleur Marty hanno affrontato un tema particolarmente caro ai fan: il destino di Batman. Ebbene, sembra proprio che i giocatori debbano rassegnarsi, perché il team non ha offerto alcun tipo di speranza in merito a un ritorno del personaggio nell'universo narrativo di Gotham Knights.

Il Cavaliere Oscuro non ha scelto di simulare la propria morte come parte di un piano per agire sotto copertura, né è destinato a fare ritorno grazie all'utilizzo di un Pozzo di Lazzaro. Confermandoci che la sua condizione è quella di "morto morto", il team ribadisce inoltre che la dipartita di Bruce Wayne è parte della narrazione sin dall'inizio del gioco. Non sembra esservi speranza nemmeno per una delle teorie circolate con più insistenza nella community in seguito al reveal di Gotham Knights. Vista la conferma della presenza della Corte dei Gufi, molti hanno infatti ipotizzato che il Batman possa essere stato rapito dalla setta. Di seguito la replica del producer: "No. Seguiamo tutte le teorie, ma ecco, no. È morto morto".



Ribadendo ancora una volta che Batman non sarà un personaggio giocabile, si ribadisce che gli assoluti protagonisti sulla scena saranno Batgirl, Nightwing, Robin e Cappuccio Rosso.