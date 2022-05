Gotham Knights, cancellate le versioni last-gen: uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Contestualmente alla pubblicazione dell'atteso video gameplay di Gotham Knights con Nightwing e Red Hood, WBIE diffonde una nota che conferma l'avvenuta cancellazione delle versioni last-gen dell'action adventure di WB Montreal: la Bat-Famiglia combatterà la Corte dei Gufi solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

La nota stampa che accompagna il nuovo filmato con 13 minuti di scene ingame tratte dall'esperienza cooperativa di Gotham Knights precisa infatti che "per offrire agli utenti la migliore esperienza di gioco possibile, il titolo uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC ma non sarà disponibile per le console last-gen PlayStation 4 e Xbox One".

Dietro alla dolorosa rinuncia dell'enorme bacino di utenti della passata generazione di piattaforme Sony e Microsoft, di conseguenza, ci sarebbe la volontà degli sviluppatori canadesi di offrire un'esperienza grafica, ludica e contenutistica senza compromessi.

La notizia della cancellazione delle versioni PS4 e Xbox One di Gotham Knights si riflette nell'aggiornamento appena avvenuto su PS Store e Microsoft Store: in entrambi i negozi digitali, il titolo viene infatti riportato come in uscita solo ed esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.