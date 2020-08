Gotham Knights sarà cross-gen! Giocabile sia in single player sia in co-op

Come promesso, Warner Bros Montréal ha presentato al DC FanDome il nuovo gioco ambientato nell'universo di Batman, pubblicando il primo trailer di Gotham Knights.

Ma non solo, il team ha sorpreso il pubblico mostrando anche diversi minuti di gameplay di Gotham Knights e svelando così maggiori dettagli sulla natura della produzione. Il filmato proposto mostra Bat-Girl in azione nel corso di una missione al fianco di Robin, durante la quale il duo dovrà fronteggiare Mister Freeze, volto noto ai giocatori che hanno familiarità con l'universo DC, sia fumettistico sia videoludico.



Mentre l'eroina percorre le strade di Gotham, il Creative Director del titolo ha confermato che i giocatori potranno scegliere come approcciare il gioco. Gotham Knights potrà essere giocato interamente in single-player oppure in modalità cooperativa a 2 giocatori. Nessun vincolo, dunque, in relazione a come affrontare la nuova avventura in Gotham City. Cosa ve ne pare della nuova avventura ambientata nell'universo del Cavaliere Oscuro?



Al momento non si hanno indicazioni sulla data di uscita, ma Gotham Knights resta atteso per il 2021. La pubblicazione, ad ogni modo, sarà di tipo cross-gen: il titolo di Warner Bros Montréal raggiungerà i giocatori desiderosi di avventurarsi nell'oscura metropoli DC su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC.