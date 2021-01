Gotham Knights: il combat system sarà diverso da Batman Arkham, ecco perché

I prossimi mesi saranno molto interessanti per gli appassionati dell'universo DC Comics: nel corso del 2021 verrà infatti pubblicato Gotham Knights, nuovo action RPG di Warner Bros. Montreal che ha coraggiosamente scelto di "uccidere" Batman per mettere i giocatori nei panni di quattro dei suoi allievi - Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso.

Mentre aspettiamo l'annuncio della data d'uscita del gioco per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, un'intervista rilasciata dalla produttrice esecutiva Fleur Marty ci ha permesso di scoprire qualche interessante dettaglio sul sistema di combattimento, che a quanto pare si discosterà con decisione da quello arcinoto dei Batman Arkham per sposare la dimensione cooperativa.

Chiacchierando con GamesRadar, la Marty ha dichiarato: "Abbiamo interamente riprogettato il sistema di combattimento per farlo funzionare bene in co-op, poiché è una parte dell'esperienza alla quale teniamo davvero molto. Ovviamente, la sua natura non è completamente diversa, e alcune delle meccaniche non risulteranno estranee a chi ha giocato e apprezzato i giochi della serie Arkham, ma certi aspetti sono molti differenti. Progettare un sistema di combattimento dal nulla è certamente impegnativo, ma è stato davvero stimolante e siamo orgogliosi del risultato".

In alcuni momenti dell'avventura di Arkham Knight era possibile combattere assieme ad un alleato, ma l'esperienza rimaneva sempre confinata al single player. Dato che Gotham Knights punterà forte sulla cooperativa (non temete, il gioco potrà essere affrontato anche in solitaria), si è resa necessaria una riscrittura del sistema di combattimento. Purtroppo, non sappiamo ancora quando avremo modo di testarlo sul campo, ma una cartolina di Warner Bros. Montreal potrebbe aver svelato un indizio sulla data d'uscita di Gotham Knights.