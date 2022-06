Gotham Knights: combattimenti spettacolari nella clip di gameplay con Robin

Dopo aver dedicato un intero trailer di gameplay a Robin, ecco che gli sviluppatori di WB Games Montreal mostrano nuovamente in azione Gotham Knights con una breve clip che ci permette di apprezzare il combat system del nuovo titolo ambientato nell'universo DC.

Il filmato della durata di 30 secondi netti che potete gustarvi in calce alla notizia è nuovamente focalizzato sul personaggio di Robin, uno dei quattro supereroi di cui potremo vestire i panni insieme a Nightwing, Batgirl e Red Hood. Sebbene sia di breve durata, la clip condensa al suo interno diversi dettagli interessanti del gameplay: inizialmente viene messa in luce l'eccezionale agilità con cui Robin è in grado di spostarsi nella mappa e cogliere di sorpresa gli avversari, ed in seguito assistiamo all'esecuzione di schivate, contrattacchi, manovre che sfruttano l'interazione ambientale, attacchi base e abilità speciali. La fluidità con cui tutto questo viene concatenato in pochi secondi alimenta le speranze nei confronti di un combat system spettacolare da vedere e responsivo da provare pad alla mano. Cosa ne ve ne pare delle potenzialità in battaglia di Robin?

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per tutti gli approfondimenti sul nuovo titolo di WB Games vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gotham Knights.