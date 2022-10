Gotham Knights, come se la cavano gli eroi DC senza Batman? La nostra Video Recensione

Gotham Knights ha accolto l'onere di portare avanti l'eredità della serie Arkham di Rocksteady. Saranno riusciti i quattro eroi della Batfmamiglia ad essere all'altezza del proprio mentore?

Gotham Knights ci permette di giocare nei panni di quattro eroi DC, tramite i cui vengono raccontate quattro storie differenti che si intrecciano verso l'epilogo narrativo. Purtroppo, per quanto generalmente piacevole e scorrevole, la sceneggiatura non ci è sembrata particolarmente brillante, con un colpo di scena finale abbastanza prevedibile.

Il sistema di combattimento di Gotham Knights ci permette di esplorare le possibilità offerte dai quattro combattenti di Gotham City: Nightwing sa come colpire in modo fulmineo grazie al suo fisico agile e alle capacità da ex acrobata; Batgirl è abile tanto nelle arti marziali quanto nell'hacking; Robin è un lottatore rapidissimo e versatile; Cappuccio Rosso è invece meno rapido dei suoi compagni, ma può colpire a distanza e innescare esplosivi.

Quello di Gotham City è un open world dalle dimensioni modeste ma dalla grande densità, forse troppa: abbiamo avuto l'impressione che la produzione si sia concentrata più sulla quantità che sulla qualità. Il sistema RPG, inoltre, ci è sembrato sfavorire la fluidità e l'efficacia del combattimento che invece ha sempre brillato nella serie Batman Arkham.



Interessante invece l'aggiunta di una modalità co-op online che permette fino ad un massimo di due giocatori di esplorare la City e intraprendere missioni in compagnia. Peccato per i 30fps su PS5 e Xbox Series X|S, che purtroppo mettono un freno all'esperienza generale. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Gotham Knights.