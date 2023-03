Gotham Knights costa pochissimo nel nuovo Humble Bundle, i fondi aiuteranno la Turchia

Avete un PC da gaming e volete dare una scossa alla vostra libreria digitale? Sappiate allora che la nuova promozione di Humble Bundle potrebbe farvi accedere ad un ampio catalogo di videogiochi con una spesa davvero irrisoria.

L'iniziativa del portale è stata ideata per inviare un aiuto alla popolazione turca coinvolta nel recente terremoto e tutti i fondi raccolti verranno donati per questa causa. La donazione minima è di 28,03 euro e con tale cifra si possono ottenere ben 72 prodotti, inclusi titoli di rilievo come Gotham Knights, Payday 2, Ghostrunner ed Euro Truck Simulator 2.

Ecco l'elenco completo dei contenuti del bundle:

Gotham Knights Ghostrunner Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition X-COM 2 Starfinder Core Rulebook PayDay 2 Ticket to Ride Starfinder: Junker's Delight Strange Brigade Euro Truck Simulator 2 Stick Fight Farming Simulator 17 System Shock Enhanced Edition System Shock 2 Pilgrims Flynn: Son of Crimson Into the Pit Worms Rumble Harmony's Odyssey Mount & Blade: Warband Saga Vols 1 - 10 Armello Backbone 911 Operator 112 Operator Calico X-Morph: Defense Complete Pack Zombie Driver HD Complete Edition Space Crew: Legendary Edition Monaco Death Squared Lust from Beyond - M Edition Stygian: Reign of the Old Ones Remnants of Naezith Planet TD Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX XEL Little Orpheus Detached: Non-VR Edition Agent in Depth Lighthouse Keeper Hyper Gunsport Meow Express Arcade Spirits Non-Stop Raiders The Inner World The Amazing American Circus Soulblight Stacking Hack 'n' Slash MirrorMoon EP Cosmic Express Cris Tales Orbital Racer Symmetry Guilty Gear X2 Reload Alchemist's Castle Soul Searching Doughlings: Arcade Doughlings: Invasion Quadrata Rym 9000 Stikir Cats and the Other Lives Soulflow Izmir: An Independence Simulator Guns & Fishes Pill Baby Project Chemistry Pixross Frick, Inc Sunlight

Chiunque fosse interessato al Türkiye-Syria earthquake relief bundle, può visitare il sito ufficiale dell'azienda ed effettuare una donazione minima pari alla cifra indicata poco sopra per ricevere le chiavi d'attivazione di tutti questi prodotti.

Avete già letto la nostra recensione di Gotham Knights?