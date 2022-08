Gotham Knights ha una nuova data d'uscita: Harley Quinn in azione!

Gotham Knights è ormai da tempo protagonista di tutti i principali eventi e fiere a tema videoludico, con WB Games Montreal che non perde mai occasione per offrire corposi aggiornamenti e nuovi trailer sull'atteso Action/RPG incentrato sui supereroi della DC Comics. E dal palco dell'Opening Night Live della GamesCom 2022 arrivano succose novità.

Se finora gli autori si sono concentrati prevalentemente sui protagonisti giocabili (che ricordiamo essere Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood), stavolta il nuovo story trailer è incentrato sui villain, ed il tal senso ci viene confermata la presenza di un personaggio amatissimo dai fan: Harley Quinn sarà presente in Gotham Knights, e promette di rivelarsi folle ed imprevedibile come sempre, se non ancora oltre.

La sua presenza era già stata vagamente accennata dal director Patrick Redding in occasione del San Diego Comic-Com dello scorso luglio: in quell'occasione Redding ha confermato che Joker non sarà presente in Gotham Knights, dimostrandosi però più vago quando l'attenzione è stata spostata su Harley. Adesso abbiamo la certezza definitiva che l'imprevedibile ragazza sarà presente nel gioco, assieme ad un ulteriore villain come Clayface. Ricordiamo inoltre che tra gli altri antagonisti confermati ci sono anche Pinguino, Mr. Freeze e la Corte dei Gufi.

Ma le sorprese non sono ancora finite, dato che alla fine del trailer viene confermata una nuova data d'uscita per l'opera, che va incontro ad un leggero anticipo: Gotham Knights sarà infatti disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 21 ottobre 2022, e non più il 25 come precedentemente confermato. L'anticipo ha senso, considerato che Gotham Knights è entrato in fase Gold, segno che lo sviluppo è ormai completo. Non resta dunque che attendere il debutto del gioco sul mercato, ormai sempre più vicino.