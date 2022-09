Gotham Knights: data di uscita, prezzo, versioni, storia, è legato a Batman Arkham?

L’era di Batman è ormai giunta al termine con la sua morte ma, come tutti sanno, nella Gotham City che non dorme mai il crimine non cessa di esistere. La morte di Batman ha dato il via ad una nuova epoca per la criminalità organizzata in quel di Gotham, una città in cui la malavita coinvolge i bassifondi così come i suoi piani più alti.

L’assenza del Cavaliere Oscuro e della sua protezione ha portato all’arrivo di tanti nuovi e temibili nemici, i quali disseminano il panico ovunque. Tuttavia, l’alba sta per sorgere su Gotham e con essa arrivano nuovi eroi a riequilibrare il potere delle forze in gioco: nella lotta tra il bene e il male, Robin, Bat-Girl, Nightwing e RedHood porteranno nuovamente la pace.

Questi saranno i protagonisti di Gotham Knights, una inedita esperienza dallo stampo action e ruolistico ambientata in un universo narrativo parallelo e separato dalle vicissitudini videoludiche della trilogia dedicata a Batman. L’ormai prossima all’uscita esperienza videoludica, sviluppata dai ragazzi di Warner Bros. Montreal e pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment, è sicuramente uno dei titoli più interessanti del 2022, attorno al quale aleggiano ancora diversi dubbi a cui cercheremo di dare una risposta nel corso di questo articolo, nonostante siano state già diffuse alcune informazioni sul cast del doppiaggio di Gotham Knights e non solo.

Gotham Knights data d’uscita

Il lancio di Gotham Knights è ormai dietro l’angolo: il 21 ottobre 2022, infatti, verrà ufficialmente pubblicato il pezzo da novanta targato Warner Bros, pronto a gettarci nella mischia di tanti conflitti a suon di scazzottate con i nostri nemici.

Su quali piattaforme esce Gotham Knights?

L’imminente action-rpg di Warner Bros, già mostratosi al grande pubblico con un trailer dedicato alla Bat-Famiglia contro la Corte dei Gufi, verrà pubblicato sulle piattaforme di gioco current gen e ovviamente su PC. È tempo, dunque, di preparare i propri hard disk interni di, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC per l’arrivo di Gotham Knights.

Gotham Knights è doppiato in italiano?

Stando alla voce dedicata al supporto linguistico della pagina Steam di Gotham Knights, il titolo non si limiterà all'interfaccia di gioco tradotta in italiano: infatti, sarà presente il supporto alla nostra lingua madre anche tramite il doppiaggio delle voci e la presenza di eventuali sottotitoli, sempre in italiano. Non vi saranno, dunque, alcune problematiche linguistiche per chi è poco affine con la lingua originale delle produzioni anglofone.

Gotham Knights: prezzo e versioni del gioco

L’ultima fatica targata Warner Bros. Montreal verrà proposta al prezzo di 74,99 euro per l’edizione standard del gioco. Qualora foste interessati ad avere ulteriori contenuti con l’acquisto effettuato, invece, potrete propendere anche per la Deluxe Edition di Gotham Knights, la quale presenta al suo interno:

Gioco base

Pacchetto visionario, un DLC con i contenuti cosmetici vigilante della notte Jim Lee, la tuta Of The Future, delle emote, attrezzatura potenziate ed alcune componenti di recupero.

Se prenotate il gioco, inoltre, ottenete anche una skin per la Bat-Cicletta, la 233 Kustom.

L’ultima edizione acquistabile per Gotham Knights è l’edizione da collezione messa a disposizione da GameStop, con al suo interno ulteriori contenuti. Oltre la versione Deluxe del gioco, infatti, questa conterrà:

Diorama con i quattro protagonisti dell’avventura

Certificato di autenticità del prodotto

Mappa di Gotham/Ledbook

AR esclusivo/Mediabook da 16 pagine

Questa edizione del gioco sarà acquistabile presso il sopracitato rivenditore al prezzo di listino di 299,98 euro.

Gotham Knights: storia narrata e impianto di gioco

Le vicissitudini raccontate in Gotham Knight dai ragazzi di Warner Bros. Montreal prendono piede in quel di Gotham, come più volte accennato in questo articolo ma anche dal titolo stesso del prodotto. La Bat-Famiglia, formata da Bat-Girl, Nightwing, Robin e Red Hood, incuterà timore ai criminali incalliti, i quali stanno cercando di prendere possesso della città in seguito alla mancanza del vigilante solitario.

Il dinamismo di Gotham City e l'interazione con essa, condite in salsa da gioco di ruolo action dalla struttura open world, lasciano ampio spazio di manovra per la creazione di un’opera dal forte potenziale ludico e di intrattenimento. Nel corso di questa avventura, infatti, avremo la possibilità di pattugliare i cinque distretti che formano l’ossatura della città, potendo vigilare da soli o in compagnia di altri giocatori. Sarà dunque l'ora di affrontare la Corte dei Gufi, la società segreta dalle cui fondamenta è sorta l’intera città, formata dalle famiglie più antiche, ricche e potenti. Il controllo dell’economia e delle strade dipende da questa organizzazione criminale ed è giunto il tempo di sgominare le forze del male una volta per tutte.

Gotham Knights è legato alla trilogia di Batman Arkham?

Come già ribadito dalla stessa Warner Bros. Interactive Entertainment nel racconto del publisher sulle racconto del publisher sulle origini di Gotham Knights, quella raccontata è una storia sì legata all’universo narrativo della Gotham che noi tutti conosciamo, ma si tratta di un’avventura a sé stante e senza alcun riferimento alle vicende della serie di Arkham dedicata a Batman.

Qualora vogliate giocare questo nuovo titolo, dunque, non sarà necessario recuperare la trilogia della Arkham Collection per procedere all’acquisto. Parliamo, a conti fatti, di un’esperienza fortemente ispirata alle opere cartacee del DC Universe, a partire dalle quali gli autori hanno preso spunto per un’opera dal forte carattere narrativo.

Vi ricordiamo che Gotham Knights uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 21 ottobre del 2022. Comprerete il titolo al lancio o siete interessati a recuperarlo prossimamente? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto, attraverso l’apposita sezione dedicata ai commenti.